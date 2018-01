Seit bereits 18 Jahren können auch Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt beitreten. Viele der weiblichen Mitglieder sind mittlerweile in diversen Funktionen tätig, etwa als Gruppenkommandantin oder als Ausbildnerin und Leiterin der Feuerwehrjugend. „Im Einsatzalltag sind sie ebenso eine wertvolle Unterstützung und stehen den männlichen Kameraden auch im Atemschutzeinsatz um nichts nach“, so FF-Pressesprecher Stefan Schneider.

Ab sofort steht mit Daniela Dolkowski, seit bereits 13 Jahren Mitglied der Feuerwehr, erstmals eine Frau als C-LKW Einsatzfahrzeuglenkerin zur Verfügung – womit „eine weitere Mauer in der 152-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt gefallen ist“, wie Schneider betont.

Besonders geschickter Umgang mit LKW gefragt

Gerade im Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt müssten die Kraftfahrer besonders geschickt seien, so der Pressesprecher, „um unsere großen, tonnenschweren Einsatzfahrzeuge durch die zahlreichen schmalen Gassen und Fahrwege zu lenken“, so der Pressesprecher zur NÖN.

Dolkowski selbst freut sich, dass sie die Feuerwehr künftig noch besser unterstützen kann: „Ich hatte das Glück und bin sehr dankbar dafür, in der Feuerwehr eine tolle Tanklöschfahrzeug-Lenker-Ausbildung genießen zu dürfen und herausfordernde Situationen so oft üben zu können, dass sie zur Routine wurden. Jetzt gilt es Erfahrung zu sammeln, um irgendwann zur routinierten Einsatzfahrerin zu werden“, so die Oberfeuerwehrfrau – und sie fügt hinzu: „Ich stehe ja mit der abgeschlossenen Tanklöschfahrzeug-Ausbildung erst am Anfang des Weges dorthin…“