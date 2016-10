In der Betreuungsstelle Ost in Traiskirchen sind nach Angaben von Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) derzeit 590 Flüchtlinge untergebracht. "Wir sind noch nicht ganz dort, wo wir hin wollen", sagte der Stadtchef am Montag.

Babler will weiterhin die Vereinbarung zwischen Land NÖ und Innenministerium mit einer Zahl von 480 Asylwerbern in der Betreuungsstelle umgesetzt wissen. Vor allem für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sieht er "bessere Plätze als Traiskirchen".