Die zumeist gähnend leere Fußgängerzone treibt so manchem Geschäftsbetreiber in der Fußgängerzone die Sorgenfalten ins Gesicht. Mit ihren nur rund 80 Metern Länge ist die Berndorfer Fußgängerzone die wohl Kleinste in ganz Österreich. Doch laut Meinung Vieler fehle es einfach an „ziehenden“ Geschäften. Andere sagen wiederum, dass ohnehin für jeden Bedarf etwas dabei wäre. Tatsache ist jedenfalls, dass die Besucherfrequenz eher mau ist.

„Kunden könnten unsere Waren besser sehen“

Die Obfrau von „Berndorf Aktiv“, Monika Wallner, sie ist auch Betreiberin eines Modegeschäftes in der Fußgängerzone, kurz „Fuzo“, könnte sich besseren Zuspruch durch eine verkehrsberuhigte Zone vorstellen. „Alleine durch eine Durchfahrtmöglichkeit würden viele potenzielle Kunden unsere Waren sehen, die sonst gar nie in die Fuzo gingen. Alleine unser kleines Einkaufszentrum namens ‚Friends‘ beherbergt fünf Geschäfte. Viele wissen das gar nicht“, so Wallner.

Und Angelika Wille, die Betreiberin eines der Shops im „Friends“ wünscht sich eine attraktivere Gestaltung der Fußgängerzone.

Einkaufszentren locken Kunden an den Stadtrand

Angelika Wille und Monika Wallner machen sich Sorgen um die Berndorfer Fußgängerzone. | NOEN, Holzinger.Presse

Doch mit der Tatsache, dass die Geschäfte der Innenstädte generell zu kämpfen haben, dürfte Berndorf nicht alleine da stehen. Immer mehr große Einkaufszentren eröffnen am Stadtrand und locken die Kunden mit vielen Geschäften und Parkplätzen. Auch das Einkaufsverhalten der Kunden hat sich massiv verändert. Und natürlich auch die Onlinekäufe stellen eine Riesenkonkurrenz dar.

Etwas Licht am Horizont sieht allerdings der neue Wirtschaftsstadtrat Erich Christian Rudolf (SPÖ), der sich dieser Problematik bewusst ist und auch dagegen steuern möchte. „Wir werden gemeinsam einen Weg finden, die Fußgängerzone zu beleben. Am Angebot mangelt es ja nicht.“