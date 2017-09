Pflegerin bei nächtlichem Dachstuhlbrand gestorben .

Ein Brand in einem Wohnhaus in Gainfarn in der Stadt Bad Vöslau (Bezirk Baden) hat in der Nacht auf Freitag ein Todesopfer gefordert. Nach Feuerwehrangaben starb die Betreuerin einer bettlägerigen Frau. Letztere erlitt ebenso wie ein Nachbar eine Rauchgasvergiftung.