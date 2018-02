Gefährliche Dachlawine sorgte für Feuerwehreinsatz .

Eine Dachlawine im Badener Stadtzentrum sorgte in der Vorwoche für einen Feuerwehreinsatz. Genau über zwei Geschäftslokalen am Badener Hauptplatz drohten Schneemassen vom Hausdach eines zweistöckigen Gebäudes auf Passanten in der Fußgängerzone zu stürzen.