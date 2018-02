„Unfassbar. Die FPÖ Ebreichsdorf stimmt in der Gemeinderatssitzung am 25. Jänner geschlossen mit ihren Enthaltungen gegen Subventionen und finanzielle Unterstützungen für insgesamt 24 äußerst erfolgreiche und engagierte Vereine“, heißt es in einer Presseinformation der Stadtgemeinde.

„Hunderte Kinder und Jugendliche, aber auch Pensionisten brauchen diese Unterstützung, weil sonst so eine gute Vereinsarbeit nicht möglich wäre. Die FPÖ vermischt Parteipolitik mit konstruktiver Arbeit für die Stadt“, kritisiert SP-Ortschef Wolfgang Kocevar. „Nur weil unter den Vereinen auch die ‚roten‘ Kinderfreunde gerade einmal 500 Euro für ihre Arbeit bekommen und wir kurz vor einer Landtagswahl stehen, stimmt die FPÖ gleich gegen alle Vereine.“

Diese warf der SPÖ bereits vor der Gemeinderatssitzung vor, „Versteckt unter dem Titel wiederkehrende Subventionen“ 500 Euro für die „roten“ Kinderfreunde zu erhalten. FP-Stadtrat Markus Gubik zeigt sich daher über die Aussendung der Stadtgemeinde empört: „Wieder einmal macht der Bürgermeister Parteipolitik auf Gemeindekosten. Und statt in einer Partei-Aussendung greift er uns über eine Aussendung der Stadtgemeinde an und verwendet dafür auch Gemeindebedienstete.“

In der Sache selbst stellt Gubik klar, dass die FP im Gemeinderat ausdrücklich betont habe, dass „wir nur gegen die Subvention der SPÖ-Kinderfreunde sind, da die Partei ja scheinbar genug Geld haben muss, wenn man sich die vielen Wahlplakate in Ebreichsdorf ansieht. Jetzt zu behaupten, dass wir gegen alle Subventionen der anderen Vereine sind, ist eine Frechheit“, so Gubik, der kritisiert, dass die Subventionen für Partei-Teilorganisationen nicht extra, sondern im Paket mit allen anderen abgestimmt wurden.

Dazu Kocevar: „Wir beschließen dieselbe Liste seit Jahren. Auch mit den Kinderfreunden. Nur weil Wahlen anstehen, macht die FPÖ auf einmal ein solches Theater. Außerdem hat sie nicht einmal beantragt, getrennt abstimmen zu lassen.“

Anders sieht das die zweite große Oppositionspartei, die Bürgerliste. „Kocevar hat uns schon kurz vor der Sitzung zu verstehen gegeben, dass er einer getrennten Abstimmung der Subventionen sicher nicht zustimmen werde“, so Stadtrat René Weiner. „Doch dann in der Öffentlichkeit nicht alle Informationen zu verbreiten und der FPÖ zu unterstellen, sie sei gegen unsere Vereine, ist mehr als niveaulos“, greift Weiner den Bürgermeister an. „Bei den wiederkehrenden Subventionen in den letzten Jahren haben die Bürgerliste und die FPÖ auch immer Subventionen, wie etwa für die SPÖ und ÖVP-Pensionisten zugestimmt.“

Die Tatsache, dass Kocevar einer Trennung nicht zugestimmt habe und es sich um eine SPÖ Vorfeldorganisation handle, wofür normalerweise immer gefragt werde, „ob wir en bloc oder einen Punkt getrennt abstimmen, wirkt für mich fast schon so, als ob er gehofft hätte, dass sich die Diskussion so entwickelt, um seinen politischen Mitbewerber mit Halbwahrheiten in der Öffentlichkeit diffamieren zu können. Ich sehe sein Verhalten fürs erste als Ausrutscher, denn er hatte als Wahlkampfleiter der SPÖ in den letzten Wochen sicher sehr viel Stress. Ich hoffe, dass sich hier nicht ein neuer Stil herauskristallisiert“, so Bürgerlisten-Stadtrat René Weiner.