Bald ist es wieder so weit. Das deutsche Ex-Model und nunmehr seit einigen Jahren Moderatorin Heidi Klum sucht ab 8. Februar wieder Germany’s Next Topmodel. 50 Mädchen haben es in die Show geschafft, die ab 8. Februar auf dem Privatsender Pro 7 zu sehen sein wird. Zum Start reist Klum mit den Kandidatinnen in die Dominikanische Republik und siebt gleich einmal kräftig aus. Zwölf Neo-Models bleiben dabei über und schaffen es ins Finale. Darunter auch als einzige Österreicherin Zoe (18) aus Bad Vöslau – und gehört damit zu den Anwärterinnen auf den möglichen Sieg. Für ihren Traum, zu den Top 10 der Topmodels weltweit zu zählen, pausiert sie auch ihre Schulkarriere: „Ich bin nicht so, dass ich länger am Stück ruhig sitzen kann, nur um einer Person zuzuhören“, gesteht sie im Interview.

„Wenn es irgendwo zu einer Diskussion oder Reiberei kommt, bin ich halt schon sehr schlagfertig“, schätzt sich die 18-Jährige selbst ein. „Ich lasse mich nicht so leicht unterkriegen, das liegt bei uns Löwen halt einfach im Blut“, verweist sie auf ihr Sternzeichen.