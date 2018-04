Dem Antrag auf Unterbringung in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher wurde von den Geschworenen zugestimmt. Ein eher ungewöhnlicher Fall brachte sie und drei Richter in den großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts in Wiener Neustadt.

Waffensammlung und NS-Devotionalien

Dem Prozess vorangegangen war eine Verurteilung nach Paragraf 3g, Verbotsgesetz. Der Angeklagte soll eine Vielzahl von NS-Devotionalien, wie eine Wehrmachtsuniform, ein Porträtfoto Adolf Hitlers und vieles mehr besessen und sogar Besuchern gezeigt haben.

Weiters soll er, so die Staatsanwaltschaft, trotz aufrechten Waffenbesitzverbots, erneut eine Schusswaffe mit Schalldämpfer besessen haben und mit dieser auch auf eine Hauswand geschossen haben. Zuvor hatte er schon einmal eine Kalaschnikow aus Tschechien mitgebracht und damit herumgeschossen. So kam es zum Waffenbesitzverbot. Sein Verteidiger, Rudolf Mayer, stimmte im Sinne seines Mandanten gleich zu Beginn der Unterbringung zu: „Er ist einverstanden, dass er eine Behandlung braucht.“

Der Angeklagte selbst bekannte sich schuldig und gab an, schon in der Jugend mit Drogen „experimentiert“ zu haben. Mittlerweile sei es aber vor allem der Alkohol, der ihn nicht losließe. „Ich hatte den einen oder anderen Entzug, das hat aber nichts gebracht.“ Auf die Frage, warum er denn eine Waffe hätte und warum er schoss: „Ich habe das Gewehr im Keller gefunden. Ich war betrunken und wollte die Waffe zur Polizei bringen, aber die kam vorher vorbei.“

"Alkohol schmeckt mir gut, es entspannt mich und ich bin dann besser drauf.“

Und auf die Frage, warum er denn trinke, lautete die Antwort: „Es schmeckt mir gut, es entspannt mich und ich bin dann besser drauf.“ Gutachter Manfred Walzl diagnostizierte eine „psychische Verhaltensstörung, hervorgerufen durch Alkohol und Drogen. Der Angeklagte braucht eine strukturierte Entwöhnung mit begleitender Therapie und klare Arbeits- und Tagesroutine.“