GÃ¼nselsdorf

Der langjährige Bürgermeister der Marktgemeinde Helmuth Kaipel ist am vergangenen Mittwoch nach langer, schwerer Krankheit im 78. Lebensjahr verstorben.

Seine politische Karriere begann Kaipel in der sozialistischen Jugend. 1965 zog er in den Gemeinderat von Günselsdorf ein, wo er auch die Markterhebung aktiv unterstützte. Von 1970 bis 1971 war er Vizebürgermeister und nach der Gemeindezusammenlegung zur Gemeinde Steinfeld gehörte er dem Gemeinderat der Großgemeinde an. Kaipel wurde dann auch zum geschäftsführenden Gemeinderat gewählt und blieb dies bis zur Trennung der Gemeinden im Jahre 1988. Im April 1988 wurde er dann Bürgermeister von Günselsdorf, was er bis zu Jahre 2008 blieb.

Viele Projekte trugen Kaipels Handschrift

Kaipel setzte sich in seiner aktiven Zeit für zahlreiche Projekte ein. Die Herstellung des Ortskanales, die Modernisierung der Straßenbeleuchtung sowie die Generalsanierung vieler Ortsstraßen trugen seine Handschrift. Weiters wurde in seiner Amtszeit der Kindergarten, das Gemeindeamt und viele Wohnhäuser saniert sowie 58 Wohnungen und ein Kulturzentrum neu gebaut.

Als Obmann der Kinderfreunde, Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr und als Obmann des ASB Günselsdorf war Helmuth Kaipel stets für die Menschen in seiner Heimatgemeinde im Einsatz.

Für sein Wirken wurde er am 23. August 2008 mit der Ehrenbürgerschaft ausgezeichnet. „Wir haben einen Freund verloren, der bis zum Ausbruch seiner schweren Krankheit die Geselligkeit schätzte und das Gespräch mit den Menschen suchte“, so SP-Bürgermeister Alfred Artmäuer in seiner Trauerrede. „Seine Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit haben ihn stets ausgezeichnet“.