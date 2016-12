Zeit also, dem Thema Raumluft etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Aus diesem Grund organisierten die Schülerinnen der Projektgruppe „Belimo – Marketing Mix in der Praxis“ (Christine Perner, Viktoria Kreuter, Adelina Shala, Selena Sulejmani, 5ak, Betreuungslehrerin MMag. Doris Bernhuber) im Zuge ihrer Diplomarbeit einen Vortrag für ihre jüngeren Mitschülerinnen und Mitschüler. Dabei referierte Thomas Schlatte von der Plattform „MeineRaumluft.at“ am Montag, dem 12. Dezember, zum Thema Luftqualität in Räumen. Das Schweizer Unternehmen „Belimo“, das High-Tech-Komponenten für Klimaanlagen produziert, ist Plattformpartner und unterstützt „MeineRaumluft.at“.

vlnr Burschen aus der 1ck, Thomas Schlatte (MeineRaumluft.at), Christine, Adelina, Selena und Viktoria aus der Projektgruppe, Harald Kreuter | HAK/HAS Baden

Während des kurzweiligen Vortrags im Hörsaal lieferte ein Messgerät ständig Daten über CO2-Gehalt und Luftfeuchtigkeit im Saal. Mit Hilfe von Luftballons konnten die Jugendlichen einen Eindruck von ihrem eigenen Lungenvolumen bekommen. Was können wir im Schulalltag für bessere Luft tun? Der Experte empfiehlt mindestens einmal pro Unterrichtsstunde kräftig zu lüften (gekippte Fenster bringen gar nichts außer Energieverlust und Abkühlung!). Das erhöht messbar den Sauerstoffgehalt.

Wird nämlich dieser zu gering und der CO2-Anteil zu hoch, kommt es unweigerlich zu Müdigkeit und Leistungsabfall. Der Schulerfolg hängt also ganz klar von der Raumluftqualität ab. Die ideale Temperatur in Klassenzimmern und anderen Arbeitsräumen liegt im Bereich von 20 bis 22 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit soll bei 40 bis 60 Prozent gehalten werden. Zimmerpflanzen können dazu beitragen, diesen Idealwert zu erreichen.

Um die Jugendlichen weiter für das Thema zu mobilisieren, können Klassen im Rahmen der Aktion „Luftsprung“ an einem Wettbewerb teilnehmen, indem sie in der Schule und zu Hause eine Lüftungstabelle führen und kreative Beiträge zum Thema „Luft als Lebensmittel“ gestalten.