Mit dem BMW i3 möchten EVN und die Hochschule Erfahrungen im Bereich E-Mobilität sammeln. Für 100 km benötigt dieses Fahrzeug nur 12-15 kWh Ökostrom und ist somit mit umgerechnet 2,50 Euro enorm kostengünstig.

Für Pater Johannes Paul Chavanne ist E-Mobilität ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz: „Papst Franziskus hat oft auf die Verantwortung für die Schöpfung Gottes aufmerksam gemacht. E-Fahrzeuge stoßen keine Schadstoffe aus und sind fast vollkommen geräuschlos. Wir freuen uns sehr, mit dem BMW i3 ein Elektroauto der neuesten Generation testen zu können. Besonders die Theologie-Studenten der Hochschule Heiligenkreuz werden mit dem E-Auto von und zu den Lehrveranstaltungen unterwegs sein“.

„Die EVN hat in den letzten Jahren flächendeckend in ganz Niederösterreich Ladestationen für E-Fahrzeuge errichten. Damit soll ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet werden, um das Landesziel von 50.000 E-Fahrzeugen bis 2020 auf Niederösterreichs Straßen, voranzutreiben“, so Layr.

Das Stift Heiligenkreuz wurde nicht zufällig für diese Kooperation ausgewählt – setzt es sich doch stark mit umweltbewusster Mobilität auseinander. Im Innenhof des Stiftes gibt es eine E-Tankstelle. Perfekte Voraussetzungen also für die Fahrten mit dem neuen BMW i3.