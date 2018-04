Die gebürtige Salzburgerin Cornelia Lauschmann kann mit ihren erst 32 Jahren bereits auf einen einzigartigen beruflichen Werdegang zurückblicken.

Sie begann als stellvertretende Filialmanagerin bei McDonald’s in Wien, wechselte als Soldatin in die Rainerkaserne nach Glasenbach in Salzburg, „weil es mir einfach Spaß machte, Skitouren zu gehen“ und ließ sich bei der deutschen Luftwaffe in Kaufbeuren zur Flugverkehrsleiterin ausbilden.

„Oh mein Gott! Bitte nicht so einer!“

Eines Abends, während eines Einsatzes in Bosnien, plauderte sie mit ihrem neuen Freund, ebenfalls ein Bundesheerangehöriger, und im Laufe des Gespräches stellte sich heraus, dass er regelmäßig zur Kirche geht. „Ich dachte nur: Oh, mein Gott, nicht so einer“, erinnert sich Lauschmann.

Sie selbst war aus der Kirche ausgetreten und hatte überhaupt kein Interesse am Glauben. „Doch wir hatten uns so gern, dass ich mich in diesem Punkt arrangieren wollte. Also bin ich am Aschermittwoch 2014 seit Langem wieder in die Kirche gegangen, um zu sehen, was es mit mir macht. Und es war einfach unglaublich.“ Diese klaren Spielregeln, das Unterscheiden von Gut und Böse, all das habe sie augenblicklich in Bann gezogen und Cornelia Lauschmann begann zu beten.

Später zerbrach die Beziehung zu ihrem Freund und Cornelia Lauschmann musste sich die entscheidende Frage stellen, was ihr der Glaube wirklich bedeutet. Die Antwort: „Alles. Ich begann, den Rosenkranz zu beten. Ich weiß, das klingt total bieder, aber es hat mich runtergebracht.“

Sie war mittlerweile vom Bundesheer zu „Flyniki“ als Flugbegleiterin gewechselt. „Beim Heer gab es viele Umstrukturierungen, aber ich wollte mit der Fliegerei unbedingt verbunden bleiben“, so Lauschmann.

Wenn die anderen Flugbegleiterinnen nach langen Flügen nur noch ins Bett wollten, ging sie in die Kirche. „Es war nicht immer leicht. Sicher wäre es einfacher gewesen, mich einfach vor den Fernseher zu legen. Aber aus der Kirche konnte ich mehr mitnehmen.“

„Alle bekamen mit, dass ich nicht verkorkst war“

Die Gläubigkeit der jungen Frau sprach sich rasch herum und immer öfter suchten Kollegen ihre Nähe und das Gespräch: „Niemand hat damit gerechnet. Und sie haben ja gesehen, dass ich kein verkorkster Mensch sein muss, nur weil ich gläubig bin.“ Jeder, und davon ist sie überzeugt, sei auf irgendeine Art religiös oder spirituell interessiert. Doch im Zuge der Gespräche stellte sie fest, dass sie auf viele Fragen keine Antworten hatte. Also nahm sie sich vor, für die großen Lebensfragen Antworten zu finden. So entschloss sich Cornelia Lauschmann für das Theologiestudium an der philosophisch-theologischen Hochschule „Benedikt XVI.“ in Heiligenkreuz.

„Soldatin und Flugbegleiterin waren seit der Kindheit meine Berufswünsche, die ich mir erfüllen konnte. Die Theologie wurde mir gegeben.“