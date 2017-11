Seit kurzem erstrahlt die Fassade der Helenenkirche in neuem Glanz. Es handelt sich übrigens um die Originalfarbe von früher. Zum Kirchenjubiläum im Jahr 2018 – 500 Jahre erstmalige urkundliche Erwähnung – soll die gesamte Renovierung von Kirche und Pfarrhof fertig sein. Am Helenentag am 18.8.2018 soll dann ein großes Festtag stattfinden.

| NOEN, Fussi