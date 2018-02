Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr kam es laut Landespolizeidirektion Niederösterreich zu dem Unfall. Ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden zog sich bei einem Fallschirmsprung Verletzungen schweren Grades zu.

„Der Fallschirm hat sich ordnungsgemäß geöffnet, in Bodennähe dürften dann aber Wendemanöver durchgeführt worden sein“, berichtet Manuela Weinkirn von der Landespolizeidirektion im NÖN-Telefonat. In weiterer Folge dürfte der 26-Jährige rapide an Höhe verloren haben und sei dadurch mit den Beinen am Boden aufgeschlagen.

Der Notarzt versorgte den Mann noch an Ort und Stelle, ehe er ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht wurde. Zwar sei der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, so Weinkirn: „Er dürfte sich Frakturen im Bereich der Beine zugezogen haben.“