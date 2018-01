Wolfgang Lagler und Wolfgang Gaupmann verbindet nicht nur derselbe Beruf, sondern auch ein Kochbuch, das sie zusammen verfassten.

Das „schlosshernstein KOCHBUCH“ bietet neben so manchem Lieblingsrezept der beiden Meisterköche vor allem viele Tipps und Tricks, wie sie nur absolute Profis weitergeben können. Und Profis sind alle beide.

Seit 24 Jahren Küchenchef im Hotel Schloss Hernstein

So lernte Wolfgang Lagler in Bad Gastein im Fünf Sterne-Hotel „Elisabethpark“ bei Küchenchef Willi Gindra, einem Profikoch und Berndorfer Original. Dazwischen zauberte er in namhaften Hotels Gerichte der Extraklasse. Seit nunmehr 24 Jahren ist er als Küchenchef im Seminar Hotel Schloss Hernstein tätig und arbeitet dort auch mit Sous Chef Wolfgang Gaupmann zusammen, für den von Kindesbeinen an feststand, dass er einmal Koch werden würde.

Gaupmann absolvierte seine Lehre im „Restaurant Pfaffelmaier“, wo man noch die Zubereitung aller traditionellen und hausgemachten Schmankerl von A bis Z erlernen musste. In verschiedenen Restaurants in Seefeld und Freilassing und während seines Präsenzdienstes im Offizierskasino perfektionierte er sein Können, bis er schließlich ebenfalls im Seminarhotel Schloss Hernstein landete.