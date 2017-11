So ruhig Leo Halletz auch wirken mag, so rege und aktiv war und ist er zeit seines Lebens, vor allem im sportlichen, kulturellen und ehrenamtlichen Sektor.

Halletz, ein Visionär und wahrer Macher, brachte etwa den Silvesterlauf, worunter sich in den 1960-iger und 1970-iger Jahren niemand etwas vorstellen konnte, nach Hirtenberg. Als er mit einigen Läufern an einem der Einheimischen vorüber lief, meinte dieser entsetzt: „Jössas, was ist denn passiert?“, erzählt Halletz launig.

Dabei strömten damals schon tausende Läufer nach Hirtenberg, um am Silvesterlauf teilzunehmen. Sogar aus Schweden und England kamen Läufer angereist. Bis heute ist die Veranstaltung ein gern besuchtes Event rund um den Jahreswechsel.

Tanzkurs sorgte für Inspiration

Als tanzbegeisterter junger Mann besuchte Halletz einen Tanzkurs in Wien und war von der Wiener Szene sogleich begeistert. Die Bälle inspirierten ihn dermaßen, dass er den Hirtenberger Gemeindeball seit mittlerweile 54 Jahren künstlerisch gestaltet und dekoriert. Der Ball ist somit eine der schönsten Veranstaltungen des Bezirkes und weit über seine Grenzen hinaus bekannt. Auch die „Union Triestingtal“ und den dazugehörigen Unionsball rief er ins Leben.

Bei den Wiener Tanzabenden lernte er auch die spätere Inhaberin der Tanzschule Nedbal kennen, welche Halletz mit ihrem Gatten Hannes ins Triestingtal lockte und damit eine 40-jährige Erfolgsgeschichte schrieb.

Als kleiner Bub war Halletz Ministrant und fand die kirchlichen Feierlichkeiten so schön, dass er sich schon als Bub vornahm, diese zu hegen und zu pflegen. Seitdem organisiert er mit einigen Helfern festliche Fronleichnamsprozession in seiner Heimatgemeinde.

Leo Halletz ist noch voller Tatendrang

Doch auch mit seinen mittlerweile 76 Jahren ist Leo Halletz voll Ideen. Sein großes Ziel wäre es, das Kulturhaus Hirtenberg als etwas Einzigartiges zu gestalten, worüber jeder redet und ein Begriff in der Kulturszene wäre. „Visionäre sollen mit Ausdauer und Leidenschaft versuchen, ihre Ideen umzusetzen“, gibt Halletz der jüngeren Generation mit auf den Weg. Er ist der beste Beweis dafür, dass man mit viel Herzblut und Engagement so einiges erreichen kann.