Hirtenberg

Die Musikkapelle begleitete den Fackelzug durch die Marktgemeinde mit perfekt abgestimmter Musik und rund 200 Besucher nahmen an der Traditionsveranstaltung teil. SP-Bürgermeisterin Gisela Strobl freute sich über die zahlreichen Teilnehmer, darunter Landtagsabgeordnete Karin Scheele (SPÖ), die während ihrer Ansprache eine deutliche Aufbruchsstimmung für die Sozialdemokratie vermittelte.

Und es gab während der Festreden auch eine Riesenüberraschung für die Zuhörer: Nach mittlerweile 14 Jahren als Bürgermeisterin verkündete Strobl ihren Rücktritt per 5. Mai. Mit rührenden Worten bedankte sie sich bei all ihren Wegegleitern. Für sie stand schon immer fest, dass sie, sobald sie in Pension gehe, auch das Bürgermeister-Amt übergeben wolle. Ihr Wunsch-Nachfolger ist geschäftsführender Gemeinderat Karl Brandtner.

Nach dieser Überraschung wurde in den Feststadl zu Würsteln und Getränken geladen.