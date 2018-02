Die ehemalige AMS-Zweigstelle neben dem Kaiser Franz Joseph Theater sorgt wieder für Ärger. Martin Resch, ein engagierter junger Berndorfer initiiert jetzt eine Unterschriftenaktion, in der er den Abriss des Hauses fordert. „Der Stil des Gebäudes passt einfach nicht neben unser schönes Stadttheater“, meint Resch. Unterschriftenlisten werden in Berndorfer Geschäften aufgelegt, wie zum Beispiel unter anderem in der Berndorfer Fetzenkammer, im Autohaus Sames und in der Casa Italia.

Neubau war von Beginn an heftig umstritten

Zur Vorgeschichte: 2003 siedelte das AMS von St. Veit nach Berndorf in ein von der BAWAG P.S.K. Immobilienleasing GmbH errichtetes Gebäude neben dem Berndorfer Stadttheater an der B18. Gegen den Standort neben dem Stadttheater gab es Proteste und hunderte Unterschriften. Das Gebäude würde das Theaterensemble ruinieren und es hätte damals in Berndorf einige andere leer stehende Objekte gegeben, die passender gewesen wären, so der Tenor vieler Berndorfer.

Als Argument für den Standort wurde damals angeführt, dass ein anderer Standort in Berndorf nicht in Frage käme und man der Bevölkerung eine Reise nach Baden ins AMS nicht zumuten könne. Heute scheint sich niemand mehr darum zu kümmern, 2012 wanderte das AMS dann doch nach Baden ab. Seither steht das Gebäude in Berndorf leer, der Mietvertrag des AMS läuft Ende April 2019 ab, außer es findet sich noch ein Nach- oder Untermieter.

Interessent für ein Gesundheitszentrum

Eigentümer der Liegenschaft ist die BAWAG P.S.K. Immobilienleasing GmbH. Dort betont man, dass das Gebäude nicht wieder vermietet werden soll, sondern verkauft. Laut NÖN-Informationen gibt es einen Interessenten (Name der Redaktion bekannt), der hier ein Gesundheits- und Therapiezentrum einrichten möchte.

Angesichts der Tatsache, dass es im Triestingtal beispielsweise nicht einmal einen Kinderarzt gibt, wäre das geplante Gesundheits- und Therapiezentrum für das ganze Triestingtal eine große Bereicherung. „Wir haben nur ein Fahrzeug, das mein Mann allerdings für die Arbeit braucht, so muss ich mit meinen Kindern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entweder nach Baden oder Wr. Neustadt zum Kinderarzt fahren. Das ist mit meinen Kindern eine echte Herausforderung“, meint zum Beispiel Christine Schrönkhammer, die Mutter von zwei Kleinkindern.

„Es tut mir in der Seele weh, dass ein derartiges Gebäude keinen Zweck mehr erfüllt und durch die ‚Nichtnutzung‘ zusehend verkommt"Gregor Herzog

Auch für Direktor Gregor Herzog vom NÖ Pflege und Betreuungszentrum Berndorf wäre so eine Einrichtung ein Herzenswunsch: „Es tut mir in der Seele weh, dass ein derartiges Gebäude keinen Zweck mehr erfüllt und durch die ‚Nichtnutzung‘ zusehend verkommt. Aus meiner Sicht würde sich dieses Haus optimal als Ärztezentrum für unsere Region eignen“, so Herzog.

So würde es viele kleine Räumlichkeiten mit guter EDV-Versorgung geben, außerdem eine zentrale Anlaufstelle, die sich laut Herzog „optimal für eine Ordinationskooperation eignen würde“. Ein weiterer Vorteil sei die zentrale Lage des Gebäudes. Herzog: „Natürlich könnte auch unser Haus – das PBZ Berndorf – durch die räumliche Nähe zu Fachärzten und Therapeuten profitieren. Aber im Vordergrund würde ein ‚Benefit‘ für die gesamte Bevölkerung durch gute Vernetzung entstehen.“

Ärztezentrum müsste attraktiv gestaltet werden

Zudem könnte man „mit günstigen Mieten und einer gemeinsamen Administration“ eine Struktur anbieten, so Herzog, „die für Ärzte attraktiv sein könnte und damit vielleicht Fachärzte ins Triestingtal lockt.“