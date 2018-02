Mit einer erlesenen Gästeschar – darunter Bürgermeister Stefan Szirucsek sowie ihre Vorgänger und Nachfolger als Direktoren des BG & BRG Biondekgasse, aber auch ihre Schüler, wie Kammersänger Wolfgang Bankl und Dirigent Norbert Pfafflmeyer – feierte Erika Perdula ihren 80. Geburtstag im Hotel at the Park.

Kein Zufall war der Einladungsort. „Perdula ist ein gerne gesehener Stammgast, verbindet sie mit unserer Familie doch auch freundschaftliche Bande“, verrät Hausherr Axel Nemetz. Sein Vater Architekt Roland Nemetz war es, der die Erweiterung des BG & BRG Biondekgasse planerisch begleitete und den Zubau ihrer Schule überhaupt erst ermöglichte. „Denn eigentlich war der Turnsaal, auf dem der Klassentrakt errichtet wurde, dafür gar nicht geeignet“, erinnert sich Perdula zurück.

Die Jubilarin berichtete von ihrer tiefen Verbundenheit zum Lehramt: „Dass ich das Lehramt ergreifen möchte, wusste ich schon als junges Mädchen“.

Bereits während ihres Studiums engagierte sie sich als Erzieherin. Als junge Frau kam Perdula 1966 schließlich als Professorin für Englisch und Geografie an das Badener Gymnasium – „damals waren wir gerade mal zwei Frauen im Team“, erinnert sie sich lächelnd zurück. Doch Perdula machte ihren Weg. Unterrichtete parallel auch am Zentrum für Schulpraktikum an der Universität Wien und an der Pädagogischen Akademie Baden.

Demo für 0,5-Promille nach tragischem Unfall

Ihre besondere Liebe galt aber dem BG/BRG Biondekgasse, an dem sie 1992 Helmuth Theimer als Direktorin nachfolgte. Diese Position übte sie bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2002 überaus engagiert aus. Prägend in dieser Zeit war ein von einem alkoholisierten Lenker verursachter Verkehrsunfall, bei dem zwei Schüler ums Leben kamen. Mit Genehmigung des Landesschulrates zogen die Badener Schüler vor das Wiener Parlament, um für 0,5 Promille zu demonstrieren. „Just an diesem Tag wurde im Parlament über die Senkung von 0,8 auf 0,5 Promille abgestimmt, die unter dem Eindruck der Demonstranten auch im Sinne der Schüler ausging“, ist Perdula stolz.

Rückblickend sagt sie spontan, dass sie auch heute noch alles ganz genau so machen würde – „denn es war eine schöne Zeit“. Dass ihr Weg auch der richtige war, davon zeugen eine Reihe Auszeichnungen, wie die Verleihung des Titels Oberschulrätin, das Große Ehrenzeichen der Republik Österreich, die Kaiser Friedrich Medaille und das Silberne Badener Stadtwappen.