Die Franz Kroller-Sternwarte am Dach der Stadtsäle Traiskirchen feiert heuer ihren 50 Geburtstag. Unter dem Motto „Sternderl schauen“ findet daher am 11. Mai um 19.30 Uhr eine Jubiläumsveranstaltung statt.

Anlässlich des Jubiläums wurden eine neue computergesteuerte Montierung sowie neue Teleskope installiert, die im Rahmen der Feier an die Stadt übergeben werden. Bereits um 19 Uhr kann die Sonne beobachtet werden. Nach der Begrüßung um 19.45 Uhr erfahren die Gäste in einem kurzen Vortrag alles über „die Sternwarte einst und jetzt“. Nach der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Teleskope wird das alte Spiegelteleskop an das Stadtmuseum übergeben. Nach Musik, Buffet und Lichtershow startet die Himmelsbeobachtung mit der Möglichkeit zur Fotografie. Kurz kann noch der Jupiter beobachtet werden, bevor dann ab ca. 20.50 Uhr der Mond am Himmel steht und sich zum Beobachtungsobjekt entwickelt.

Die regulären Führungszeiten der Sternwarte sind jeden Montag um 20 Uhr und jeden ersten Sonntag um 10.30 Uhr.