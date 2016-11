Es ist ein völlig von der Außenwelt abgewandtes Leben, das die derzeit elf Schwestern im Karmel Mayerling führen. Ein einfaches Leben, das von Arbeit und Gebet geprägt ist. Entsprechend einfach sind auch die Räumlichkeiten des von Kaiser Franz Joseph gegründeten Klosters. Der Monarch hatte nach dem tragischen Tod seines Sohnes Rudolf im Jahr 1889 das Jagdschloss in Mayerling umbauen lassen. Seither wird es von den Karmelittinnen geführt, an der Bausubstanz hat sich in den Jahren allerdings nur wenig geändert, weshalb eine Innensanierung bereits mehr als überfällig geworden ist.

Die Mauern sind feucht, es fehlt fließendes Wasser in den Zellen der Schwestern, die sich bislang in Schüsseln wuschen. Auch eine Zentralheizung gab es nicht. Nun laufen die Arbeiten unter der Aufsicht von Architekt Friedrich Pühringer. „Wir erneuern die gesamte Haustechnik. Die Leitungen stammen zum Großteil noch aus dem Jahr 1889“, sagt er. Man installiere eine Holzpellets-Heizung und Waschbecken in den Zimmern der Schwestern. Auch Bleirohre werden ausgetauscht. Bis zum Frühjahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Sie kosten 600.000 Euro, die nun durch Spenden aufgebracht werden müssen.

„Gewand in Schränken hat schon geschimmelt“

Selbst könne man jedoch nicht sammeln gehen, da den Karmelittinnen das Verlassen des Klosters verboten ist, betont deren Priorin, Mutter Regina. Wer sich für das Leben in Mayerling entschieden hat, bleibt hier. „Nicht einmal zum Begräbnis der Eltern ist es gestattet, hinauszugehen“, nennt Mutter Regina als Beispiel. Kontakt gebe es allerdings noch zur ehemaligen Kaiser-Familie. „Sie nehmen Anteil, spenden auch.“ Dennoch fehle viel Geld für die Sanierung. Darum hat man unter dem Titel „Schenken wir den Schwestern Rosen“ zu einer Unterstützungsaktion aufgerufen (www.karmel-mayerling.org).

Die Restaurierung betrifft das Innerste des Klosters, das „päpstliche Klausur“ ist, also sonst nur von den Schwestern betreten werden darf. Derzeit wird dort gebohrt, gestemmt und verlegt. „Es ist laut, es ist schmutzig, aber wir sehen das Ziel“, meint Mutter Regina. „Es geht um die Gesundheit. Das Gewand in den Schränken hat schon zu schimmeln begonnen, weil es so kalt und feucht in den Räumen war.“

Bilder von Kronprinz Rudolf begegnen dem Besucher in Mayerling in vielfacher Ausführung. | Jedlicka

Das Kloster stehe vor einem Paradoxon, betont Pater Karl Wallner aus dem nahen Stift Heiligenkreuz: „Einerseits leben die Schwester in totaler Zurückgezogenheit. Andererseits sind sie auf die Öffentlichkeit angewiesen, weil der Tourismus hier Lebensgrundlage ist.“ Im Jahr 2014 wurde aus Anlass des 125-Jahr-Jubiläums bereits der Außenbereich in Mayerling neu gestaltet: ein Besucherzentrum und eine Ausstellung zu Leben und Tod von Kronprinz Rudolf.