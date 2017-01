Am Samstagabend ein Lenker aus Hirtenberg (Bezirk Baden) in der Kalten Kuchl in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) von der Fahrbahn der L133 ab. Dabei stürzte er über eine Böschung.

Der Fahrer und seine Begleiter verständigten die Feuerwehr. Die FF Kleinzell barg das Fahrzeug unter widrigsten Wetterbedingungen. Verletzt wurde niemand.