Der Bau des Gebäudes für die Berndorfer Zweigstelle des AMS stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Anstatt eine geeignete, bestehende Unterkunft zu finden, hat man sich kurz vor dem Jahr 2000 entschlossen, einen Neubau hinzustellen. Der Standort direkt neben dem Stadttheater Berndorf war fragwürdig, da er optisch keine Bereicherung für das Stadtzentrum darstellte. 2002 war der Bau fertig, das AMS konnte einziehen, aber nur zehn Jahre später übersiedelten die Arbeitshelfer in die neu gebaute Zentrale nach Baden.

Das Gebäude in Berndorf steht seitdem leer. Klar, aus Sicht der Eigentümer, Bawag-PSK Immobilienleasing, drängt die Zeit noch nicht so, zumindest solange das AMS noch Miete zahlt. Das ist vertraglich bis 2019 so vereinbart. Die Berndorfer sehen die Situation nicht so entspannt: Da steht ein Haus, das in Berndorf keiner wollte, seit Jahren leer. Dazu kommt jetzt eine Bürgerinitiative, die den Abriss fordert. Da das Haus nun einmal dasteht, sollte es aber auch genützt werden. Warum nicht ein Ärztezentrum? Bedarf wäre vorhanden.