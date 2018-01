Der 28. Jänner wird für Niederösterreich ein hochspannender Tag. Denn es wird nicht nur ein neuer Landtag gewählt, sämtliche Parteien treten auch mit neuen Köpfen an der Spitze an. Dass das auch Auswirkungen auf den Bezirk Baden haben kann, hat sich bereits in der Vorwoche gezeigt.

Da ist zum einen die besondere Rolle, die Helga Krismer zukommt. Sie ist nicht nur Landes-Frontfrau der Grünen, sondern auch aktuelle Vizebürgermeisterin der Stadt Baden. Auf Landesebene geht sie auf Distanz zur ÖVP, in der Stadt koaliert sie aktuell mit den Schwarzen. Interessant war zuletzt zu beobachten, dass sie auch Kritik an den NEOS übte, sogar eine Entschuldigung wegen eines Briefs der Landesspitzenkandidatin forderte. Bekanntermaßen sind ja auch die NEOS Teil der aktuellen Stadtregierung...

Dass man in einem Wahlkampf die Unterschiede zum politischen Mitbewerber herausarbeiten muss, ist logisch und daher nicht falsch. Trotzdem bleibt für Baden zu hoffen, dass trotz des Wahlkampfs die Zusammenarbeit in der Koalition auch weiterhin gelingt...