Baden hat seinen zweiten Sozialmarkt. Das Rote Kreuz eröffnete in der Wassergasse 22-26, dort wo vor Jahrzehnten bereits Supermärkte untergebracht waren, seinen ersten Sozial-Laden. Pionier in Baden ist der Badener Sozialmarkt des Vereins „wir badener“ von Jowi Trenner. Nachdem der Rotkreuz-Laden aber für alle einkommensschwachen Haushalte im Bezirk offen ist, gibt es leider genügend Kunden für einen zweiten Markt in der Bezirkshauptstadt. Bei aller Freude anlässlich der Eröffnung mache es auch traurig, dass es wegen des großen Bedarfs leider notwendig sei, einen Sozial-Laden zu eröffnen, stellte Corina Kornherr vom Roten Kreuz richtig fest.

Die Idee der Sozialmärkte ist großartig. Die bisherigen, wie in Baden oder in Traiskirchen, machen einen sehr guten Job. Wichtiger Partner sind die Lebensmittelhändler, die ihre bald abgelaufenen Produkte zur Verfügung stellen. Eine sehr gute Idee des Roten Kreuzes ist der „Öffentliche Kühlschrank“, wo Bürger nicht mehr benötigte originalverpackte Lebensmittel spenden können, anstatt sie in den Müll zu schmeißen.