42.000 Euro: Für einen Amateurklub wie Trumau ein ordentlicher Batzen Geld, der dem Gebietsligisten noch längere Zeit nachhängen wird. Dass es im Winter nur Abgänge zu verzeichnen gab und man Leistungsträger mehr oder weniger machtlos ziehen lassen musste, kommt nicht von ungefähr ...

Der Streitfall mit Ex-Trainer Manfred Radosits zeigt: Verträge sind einzuhalten. Das gilt in der Bundesliga genauso wie in der letzten Klasse. Zugegebenermaßen: Die Vorgehensweise von Radosits ist für den Amateurbereich nicht unbedingt üblich. Dennoch wäre Trumau in Zukunft gut beraten, auch das „Kleingedruckte“ in Verträgen von Spielern und Trainern zu beachten.

Dass dann noch eine Nachzahlungsaufforderung vom Finanzamt eintrudelte, ist doppelt bitter – und zugleich ein Warnsignal an andere Vereine. Das Finanzamt sah über viele Jahre über diverse Gepflogenheiten im Amateurbereich hinweg, spätestens seit der Registrierkassenpflicht ist damit aber Schluss. Die Vereine müssen sich auf verstärkte Kontrollen einstellen.

Trumau zahlte diesbezüglich als einer der ersten Klubs eine deftige Portion an Lehrgeld. Gelernt haben aber hoffentlich auch andere Vereine daraus...