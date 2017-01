Von der 2. Landesliga wechselte Christoph Monschein in die 1. NÖN Landesliga zum ASK Ebreichsdorf. Anpassungszeit in der neuen Liga brauchte der Stürmer keine, auch nicht, als es mit Ebreichsdorf gleich weiter in die Regionalliga Ost ging.

Es ist eine der Stärken von Monschein, die ihm letztlich auch einen Transfer in die Bundesliga ermöglichten. Und auch bei der Admira war die „Anlaufzeit“ des 24-Jährigen kurz. Innerhalb eines dreiviertel Jahres avancierte Monschein vom Regionalliga-Rohdiamanten zum Bundesliga-Fixstarter.

Dass es nicht früher mit einer Profi-Karriere klappte, scheiterte wohl nur daran, dass Monschein keine herkömmliche Akademie-Ausbildung durchlief, somit nicht am Radar der Profi-Klubs aufschien. Zweifelsohne hätte diese Monschein den Bundesliga-Einstieg vereinfacht.

Der ist mittlerweile aber auch so geglückt und Monschein besitzt Eigenschaften, die man auch in den besten Akademien nicht lernen kann. Nämlich eine außerordentliche Grundschnelligkeit, sowie den Riecher, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Dinge, die einen Top-Stürmer ausmachen.

Wie weit ihn diese Fähigkeiten noch bringen werden, ist schwer abzuschätzen. Der Höhenflug scheint jedenfalls kein Ende zu nehmen. Die Admira ist nur ein weiteres Sprungbrett.