Das Laientheater Enzesfeld-Lindabrunn lädt zur nächsten Vorstellung. Neuester Schwank in der Polit-Komödie: „Die abgesagte Neuwahl.“ Wir blicken zurück: Rund um ein geplantes „Neues Ortszentrum“ gab es bereits wilde Debatten im Ortsparlament und eine Bürgerversammlung, die nah am Tumult vorbeischrammte. Unterschriften wurden gesammelt für eine Volksbefragung, die dann aber nie stattfand, weil Bürgermeister Franz Schneider der Meinung ist, sie sei nicht rechtens.

Also griff die Opposition zu ihrem letzten Druckmittel: Man drohte Neuwahlen an. Die wären nötig gewesen, wenn die

Allianz aus SPÖ, ÖVP und Freiheitlichen zusammengehalten hätte. Doch die Volkspartei hat es sich anders überlegt. In letzter Sekunde kam der Rücktritt vom Rücktritt. Gleich gepaart mit einem Austausch des (ohnehin überschaubar großen) Teams im Gemeinderat. Also Kommando retour: Auch die Sozialdemokraten kehren auf ihre Sitze im Gemeinderat zurück. Nur nicht FP-Mandatar Reinhold Diabl. Der verpasste die Frist und darf sich den nächsten Akt des Schauspiels nun erste Reihe fußfrei anschauen.