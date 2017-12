Ruhe und Besinnlichkeit. Dinge, die kennzeichnend für die Weihnachtszeit sind – oder sein sollten. Bei Casino Baden ist man derzeit auf der Suche danach.

Der überraschende Abgang von Trainer Markus Kernal in Richtung Landesliga öffnete eine ordentliche Baustelle – beziehungsweise machte eine bereits bestehende Baustelle noch größer. In der Kurstadt läuft es sportlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Nach vier Runden und zwei Punkten musste Alexander Jank seinen Trainerposten räumen. Kernal übernahm und holte aus den verbliebenen neun Spielen bis zur Winterpause ebensoviele Punkte. An der tristen Tabellensituation änderte das nur wenig.

Baden geht als Drittletzter, vom Abstieg bedroht und ohne Trainer ins neue Jahr. Es ist allerdings nur allzu verständlich, dass sich der Verein bei der Suche nach einem neuen Coach Zeit lässt.

Der Herbst war turbulent und Baden sehnt sich nach ruhigeren, konstanteren Tagen. Die sind auch notwendig, um am Ende die Klasse zu halten – und auch in einem anderen Zusammenhang wichtig, der für den BAC von wesentlicher Bedeutung ist. Nämlich, wenn es um die Entwicklung der jungen Spieler geht.

Im Sinne dieser Prioritäten sollte der nächste Trainer jemand sein, der vor hat, länger in Baden zu arbeiten.