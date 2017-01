Eine Lücke in der Badener Geschäftswelt schließt sich bis Mitte März: Das über ein Jahr lang leer gestandene ehemalige Schuhgeschäft Stiefelkönig, in bester Lage in der Fußgängerzone, hat einen Nachfolger gefunden, der bald zur Attraktivitätssteigerung Badens beitragen wird.

Dass Kaufleute, die bisher schon in Baden tätig waren, hier einen weiteren Betrieb aufmachen, ist ein gutes Zeichen und Signal dafür, dass die Geschäftswelt der Kurstadt nicht ganz so schlecht gehen dürfte, wie manche vorjammern.

In der Tat, wird Baden meist von auswärtigen Gästen viel positiver beurteilt als von in der Stadt lebenden Kunden. Wer jemanden etwa aus dem Raum Schwechat fragt, was er von Baden hält, wird als Antwort das hübsche Ambiente der Innenstadt und die schönen Parkanlagen erhalten sowie eine Würdigung der netten Kaffeehäuser.

Darauf gilt es aufzubauen, ohne aber nur am Status quo festzuhalten. Der Branchenmix muss passen. Um noch mehr Kunden nach Baden zu locken, sollte auch die oft unbefriedigende Parkplatzsituation ohne Tabus diskutiert werden dürfen.