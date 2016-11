Irgendwann musste es soweit sein. Der sportliche Aufstieg des ASK Ebreichsdorf in den letzten Jahren war zu beeindruckend und auffällig, als dass Goran Djuricin nicht auf den Radar des einen oder anderen Klubs aus höherem Kreise gelangen würde.

Ebreichsdorf hat Djuricin viel zu verdanken, wie auch umgekehrt. Der Trainer hatte in Ebreichsdorf das alleinige sportliche Sagen, genoss diesbezüglich vollstes Vertrauen. Frei nach dem Vorbild eines englischen Premier League Managers – in Österreich alles andere als selbstverständlich. Djuricin zahlte das Vertrauen mit Erfolgen zurück. Eine perfekte Symbiose, die Ebreichsdorf nicht nur in die Ostliga katapultierte, sondern den ASK mit den Cup-Erfolgen österreichweit in aller Munde sein ließ.

Djuricin holte sich nun den verdienten Lohn seiner Arbeit ab. Ebreichsdorf verlor indes die tragende Säule des Erfolges der letzten Jahre. Mit Amir Bradaric, einem engen Freund Djuricins, präsentierte man nun sozusagen den „Ziehsohn“ des Erfolgstrainers als Nachfolger.

Eine nachvollziehbare Entscheidung, allerdings sollte man in Ebreichsdorf nicht den Fehler begehen und Bradaric sofort an den Erfolgen seines Vorgängers messen. Diese Fußstapfen eines Riesens sind nämlich fast unmöglich auszufüllen.