Noch vor zehn, 15 Jahren war unsere Region noch eine Hallenhochburg. Kaum ein Klub aus dem Triestingtal, der nicht selbst ein Bandenspektakel organisiert hat: Von Pottenstein über Berndorf bis Altenmarkt. Überall wurde „gezangelt“ und gedribbelt. Übrig geblieben ist davon nur wenig. Der klassische Hallenkick blickt einer ungewissen Zukunft entgegen. Auch in seiner einstigen Hochburg.

Die Kollision mit der Bundespräsidentenwahl mag eine Rolle gespielt haben. Dennoch waren die Ränge beim Schiedsrichterturnier am Sonntag in Leobersdorf auffallend schütter besetzt. Trotz 16 – teils namhaften – Teams aus der Region und durchaus ansehnlichem Fußball. Mit dem sinkenden Stellenwert innerhalb der Klubs verabschiedeten sich auch die Zuschauerzahlen nach unten. Was früher noch Prestige- und Ehrensache war, ist heute ein netter Lückenfüller. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Umso höher muss man den Ebreichsdorfern in Rechnung stellen, wie sie ihre „Pflicht“ am Parkett erfüllt haben. Nämlich souverän und professionell, wie sich das für ein Topteam der Regionalliga gehört.

Dennoch weht ein bisserl Wehmut durch die Halle. So wie früher wird‘s nicht mehr. Dafür boomen die Nachwuchsturniere. Und das ist mal eine gute Nachricht …