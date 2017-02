Kuriose Ergebnisse: Sie sind in der Vorbereitung keine Seltenheit. Speziell im Winter. Da kommt neben der hohen Trainingsbelastung auch noch das ungewohnte Terrain hinzu. Sei es nun Kunstrasen, gefrorener oder schlammiger Boden.

So trotzte Schönau etwa dem Herbstmeister der 1. Klasse, Ebreichsdorfs 1b, ein 4:4 ab. Auch Reisenbergs 3:2-Sieg über den burgenländischen Landesligisten Wimpassing kann sich sehen lassen. Auf der anderen Seite hätte Kottingbrunn-Coach Zeljko Ristic im Nachhinein wohl lieber auf das Testspiel gegen Stadlau (0:8) verzichtet.

Was aber am Ende auf der Anzeigetafel steht, ist vollkommen egal. Im Hinblick auf die Meisterschaft ist einzig wichtig, die richtigen Schlüsse aus den Testspielen zu ziehen. Wie könnten diese in den obengenannten Fällen aussehen?

Ebreichsdorfs 1b Truppe wurde vor Augen geführt, dass man auch gegen vermeintlich unterlegene Gegner mit letzter Konsequenz auftreten muss. Reisenberg hingegen absolvierte den „Testmarathon“ mit Bravour, präsentierte sich zäh und ausdauernd, wie man es auch im Abstiegskampf brauchen wird. Und Kottingbrunns Ausrutscher? Passiert.

Trotzdem kassierte man bisher generell zu viele Tore, spielte nur einmal zu null. Die Defensive muss sich noch verbessern.