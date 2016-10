Die Optik war verheerend. Als Bau-Stadtrat Rudolf Gehrer am Dienstag im Gemeinderat die weit über 100 Einsprüche gegen die Umwidmung des ehemaligen „Caruso“-Areals in der Trostgasse verlas, hörte kaum jemand zu. Rund die Hälfte der 41 Mandatare verließ den Saal, die andere Hälfte war vorwiegend in Gespräche vertieft. Mitunter so lautstark, dass Bürgermeister Stefan Szirucsek mehrmals um Ruhe bitten musste.

Kein Ruhmesblatt für unsere Volksvertreter. Nun mag man entgegen halten, dass über die Thematik seit Monaten intensiv verhandelt wird. Dass die am Dienstag verlesenen Argumente großteils schon mehrfach abgewogen und in Ausschüssen diskutiert wurden. Dennoch geht es in einem Gremium wie dem Gemeinderat auch um die Optik nach außen.

Beim Beobachter musste fast der Eindruck entstehen, dass persönliche Scharmützel die Mandatare mehr zu bewegen schienen, als Sachthemen. Etwa die neue Sitzverteilung der SP-Gemeinderäte. Oder Wortgefechte über „Anstand“ und „schmutzige Diskussionen“. Das ist schon seit Längerem so. Leider. Die Optik ist verheerend.