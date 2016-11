Mag sein, dass die Untergriffe in Badens Stadtpolitik mittlerweile soweit zum Tagesgeschäft geworden sind, dass sich die Aufregung darüber in Grenzen hält, was derzeit rund um die Vermietung des Restaurants „Marktamt“ am Brusattiplatz passiert. Stadtrat Jowi Trenner ist überzeugt, dass die Stadt (beziehungsweise deren Tochtergesellschaft) hier zu wenig Miete einhebt.

Er unterstellt Altbürgermeister Kurt Staska und Vizebürgermeisterin Helga Krismer „illegale Geschenkannahme“ – also strafrechtlich relevantes Fehlverhalten. Beweise dafür liefert er nicht. Aber die angebliche Miete für das Lokal, die nur geringfügig höher sein soll, als jene für eine Hütte am Grünen Markt. Eigenartig.

Stimmt aber nicht, sagt die ÖVP. Die Zahlen seien falsch. Andere liefert man aber auch nicht. Dafür verlangt man eine Entschuldigung von Trenner. Doch eine Klage gegen ihn wegen „Übler Nachrede“ hat die Staatsanwaltschaft eingestellt.

Was läuft hier? Wann kommen endlich die Karten auf den Tisch? Denn zwischen den Fronten steht ein Geschäftsmann, der dieses unwürdige Theater nicht verdient hat.