Die Vorwoche hat es wieder mehr als deutlich gemacht: Die Arbeit unserer Einsatzkräfte ist unverzichtbar und kann nicht genug wertgeschätzt werden. Mehrmals ereigneten sich in den letzten Tagen auf den Straßen im Bezirk Baden Verkehrsunfälle, prompt waren die Freiwilligen vor Ort, um zu helfen. Ein enorm wichtiger Beitrag in unserer Gesellschaft, der höchsten Respekt verdient!

Umso bedauerlicher ist es, dass es viele Menschen gibt, denen dies offenbar nicht bewusst ist! Immer öfter mehren sich Vorfälle, wo sogenannte „Unfall-Gaffer“ das Geschehen am Einsatzort mit ihrem Smartphone dokumentieren und anschließend via sozialer Netzwerke der Öffentlichkeit stolz präsentieren. Das ist nicht nur ein Eingriff in die Privatsphäre von Menschen, es ist oft auch behindernd für die Einsatzkräfte, deren Arbeit dadurch nicht selten erschwert wird.

Die Feuerwehr dokumentiert ihre Einsätze bildlich – weiß aber auch, wie das gemacht gehört! Für „Unfall-Gaffer“ soll und muss es Konsequenzen geben – damit dieser „Trend“ rasch wieder ein Ende hat!