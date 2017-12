Die Tourismusregion Wienerwald ist seit heuer die stärkste Tourismusdestination in Niederösterreich.

Maßgeblich beteiligt am Erfolg des vor elf Jahren gegründeten Managements ist Mario Gruber, der Anfang 2016 nach einem kurzen Intermezzo am Flughafen Wien-Schwechat als Geschäftsführer zum Wienerwald Tourismus zurückgekehrt war, für den er zuvor bereits vier Jahre lang als Prokurist tätig war und sich vor allem als Organisator der „Genussmeile“ einen Namen machte. Sie ist die Paradeveranstaltung und Zugpferd, die Gäste von Nah und Fern in die Thermenregion bringt und für positive Nächtigungszahlen sorgt.

Der Abgang von Gruber ist ein herber Dämpfer für die Region. Kontinuität ist aber dennoch möglich, wenn alle Beteiligten weiter gemeinsam an den von Gruber vorgegeben Zielen festhalten. Sein oder seine Nachfolgerin sollte auch danach trachten, den Bürositz der Tourismusregion nach Baden oder in die Thermenregion zu bekommen, denn sie ist das Herzstück der Tourismusdestination.