Die Herbstsaison ist eigentlich seit Wochen zu Ende, von einer Ruhepause kann Kottingbrunn-Coach Zeljko Ristic derzeit aber nur träumen.

Die Spielersuche hält den Trainer in Atem – und lässt ihn teilweise verzweifeln. Auch wenn es Ristic wenig hilft: Er steht damit nicht alleine da. Auch Traiskirchens Sportmanager Trost wird kaum von einer besinnlichen Weihnachtszeit sprechen können.

Doch warum gestaltet sich die Suche so schwierig? Ristic bringt es auf den Punkt: „Das Geld steht an erster Stelle.“ Die Spieler pokern bis zum Schluss, um das Bestmögliche herauszuholen. Sportliche Ambitionen und Entwicklungsmöglichkeiten scheinen mehr und mehr in den Hintergrund zu geraten, schon für die Jüngsten ist ein Fixum Pflicht. Für ein besseres Angebot verzichtet man auch gerne auf die Handschlagqualität.

Dass Spieler mit guter Ausbildung teilweise schon in jungen Jahren den Schritt in niedrigere Ligen gehen, weil man dort eventuell mehr Geld für weniger Leistung bekommt, ist ebenfalls eine evidente und zugleich traurige Entwicklung.

Blöd nur, wenn der Poker nach hinten losgeht. Dann steht man im „worst case“ vor dem Scherbenhaufen der eigenen Karriere, oder gar ohne Verein da.