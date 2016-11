Wieder Sesselrücken im Badener Gemeinderat. Wenn auch nicht ganz im wörtlichen Sinne, weil im historischen Sitzungssaal ja auf Bänken Platz genommen wird. Nach dem Zerwürfnis zwischen SPÖ-Chef Markus Riedmayer und seinen ehemaligen Klubkollegen Heidi Hofbauer, Silvia Dobner und Marcus Meszaros-Bartak wanderten die drei in der September-Sitzung bereits auf neue Plätze. Nun sucht sich Wolfgang Pristou nach seiner Entfremdung von der Bürgerliste „wir badener“ andere Sitznachbarn.

Die ÖVP hat ihre Scharmützel ohne offenen Bruch überstanden. NEOS-Gemeinderat Helmut Hofer-Gruber ist in dieser Hinsicht direkt zu beneiden. Kleine interne „Wickel“ gab es auch hier, das eine NEOS-Mandat ist aber schwer teilbar. Auch die Meinungsverschiedenheiten, die aus Grünen Quereinsteigern nach der Wahl wieder Aussteiger machten, schlugen sich nicht öffentlich nieder. Fakt ist: derzeit sind einige „freie Kräfte“ in der Stadtpolitik entstanden, was eine Chance für unerwartete Mehrheiten sein könnte, wenn man sich auf Sachthemen verständigen könnte, statt auf persönlichen Zank.