Enzesfeld-Lindabrunn bekommt ein neues Ortszentrum. Das hat der Gemeinderat nun doch noch beschlossen. Dass 680 Gemeindebürger für die Abhaltung einer Volksbefragung zu diesem Thema unterschrieben haben, eine solche Befragung aber nie stattgefunden hat, stört die Volksvertreter dabei offenbar nicht allzu sehr. Nach einem monatelangen Verwirrspiel – Neuwahl-Drohung und Mandatsrücklegungen inklusive – hat sich Listen-Bürgermeister Franz Schneider mit Unterstützung der ÖVP durchgesetzt.

In Baden kann die ÖVP bei einem ähnlich umstrittenen Bauprojekt nicht auf die Unterstützung der Bürgerliste hoffen. In der Trostgasse wird nach wie vor gegen die geplanten Wohnhäuser am „Caruso-Areal“ mobil gemacht. Gleich zwei Bürgerinitiativen fordern restriktivere Bebauungsvorschriften.

Die wurden von der Stadt aufgrund der Proteste im Vorjahr schon verschärft, weshalb der Eigentümer seither fieberhaft nachrechnet, wieviel Geld dort noch zu verdienen ist. Jetzt weitere Einschränkungen zu beschließen, hieße wohl, ihn endgültig zu vertreiben. Aber das mag durchaus Sinn der Aktion sein.