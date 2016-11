Die Zeiten werden nicht leichter. Auch in Sachen Sportsponsoring. Vor allem abseits der TV-forcierten Disziplinen. Umso bemerkenswerter ist der Badener Beachvolleyball-Coup. Denn nicht nur wurde das Turnier zum Masters aufgewertet. Nein, im Anschluss steigen auch noch die U22-Europameisterschaften! So einen Beachvolleyball-Doppelpack hat Niederösterreich noch nicht erlebt.

Hatte das Strandspektakel in den letzten Jahre einen doch recht schweren Stand, scheint nun wieder neuer Schwung eingekehrt. Das zweite „Beach-Jahrzehnt“ in Baden dürfte gesichert sein. Und auch der Termin Mitte Juni spielt Dominik Gschiegl, Nicolas Hold und ihren Mitstreitern in die Karten.

Denn – Stars hin oder her – Beachvolleyball steht und fällt mit dem Wetter. Wenn das passt, dann passt auch die Stimmung. Schließlich hat sich Baden über Jahre ein kundiges Publikum aufgebot, das dem Turnier die Treue hält.

Und mit der Zugkraft des Namens „Europameisterschaft“ sollten nicht nur die besten Nachwuchsvolleyballer des Kontinents nach Baden zu locken, sondern auch neue Zielgruppen zu erschließen sein.

Die Kurstadt hat ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Das sollte der mit Nachwuchssorgen kämpfenden Volleyballszene Schwung bringen.