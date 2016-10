Bad Vöslau steht an der Spitze. Eine Momentaufnahme, keine Frage. Der 3:1-Sieg über Titelmitfavorit Scheiblingkirchen hat aber verdeutlicht: Die Thermalstädter sind auf bestem Wege dorthin, wo sie vorletzte Saison noch waren – in die 1. NÖN Landesliga.

Sportlich gesehen natürlich reizvoll, schließlich spielt man ja im Ligabetrieb, um am Ende ganz oben zu stehen. Auf der anderen Seite stellt sich allerdings die Frage, wie sinnvoll der Aufstieg für die Vöslauer wäre. In der Thermalstadt setzte man zuletzt vermehrt auf jüngere Spieler. Eine lobenswerte Herangehensweise, die aber natürlich auch mit den finanziellen Rahmenbedingungen einhergeht.

Bisher geht diese Philosophie perfekt auf, das honorieren auch die Zuseher. Gegen Scheibling‘ fanden um die 500 Zuschauer den Weg auf die Sportanlage Rohrwiese, auch in den anderen bisherigen Heimpartien war der Zuschauerschnitt weitaus besser als etwa in der letzten Landesliga-Saison.

Dies würde eine Etage höher, wenn überhaupt, nur bei einem ähnlichen Erfolgslauf so bleiben, was mit der sukzessiven Verjüngungskur der Mannschaft aber kaum zu bewerkstelligen sein wird. Vielleicht ist die 2. Landesliga Ost einfach das ideale „Zuhause“ für den ASK Bad Vöslau...