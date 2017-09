Mit 3:0 ging das Bezirks-Derby zwischen Casino Baden und dem ASK Trumau klar an die Hareter-Elf. Die Erkenntnisse fielen demnach bei BAC-Coach Markus Kernal naturgemäß weit weniger positiv aus als bei seinem Trumauer Pendant.

Der Neo-Trainer der Kurstädter musste in seinem zweiten Spiel leidvoll mit ansehen, wie der Trainer-Effekt nach dem Sieg im Premierenspiel schon wieder verpuffte. Die bekannten Probleme bleiben auch unter Kernal bestehen, als realistisches Ziel kann nur der Klassenerhalt ausgegeben werden.

Hareter bekam indes wieder seine „Wundertüten-Elf“ zu sehen. An guten Tagen – wie gegen Kirchschlag, Breitenau oder eben den BAC – kann man jeden in der Liga schlagen beziehungsweise gegen jeden bestehen. An schlechten gibt es aber auch einmal eine am Deckel – wie gegen Kleinneusiedl (1:4). Nach wie vor gehört man zur Spitzengruppe der Liga. Arbeitet man an der Konstanz, wird das bis zum Ende so bleiben.

Viele Erkenntnisse wird auch das anstehende Derby zwischen Ebreichsdorf II und Trumau bringen. Die Maucha-Elf kann zeigen, dass die beiden Spiele zuletzt nur Ausrutscher waren, man nach wie vor zum engeren Favoritenkreis zählt. Trumau wird beweisen wollen, dass man mehr als nur eine Wundertüte ist.