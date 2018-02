Das Leben eines Spitzenathleten in einer Randsportart gleicht oft einem Schattendasein. Öffentliche Anerkennung bleibt weitestgehend aus.

Davon weiß der Ebreichsdorfer Bahnradsportler Andreas Graf ein Lied zu singen. Graf gehört zu den Granden seiner Zunft. Die besten Briten dieses Sportes bekommen von der Queen den Sir-Titel so sicher verliehen, wie das Armen im Gebet. Graf ist hingegen höchstens eine lokale Berühmtheit.

Bei der WM in Apeldoorn will der Graf jetzt seine Krönung. Denn eine Goldene war dem 32-jährigen noch nie vergönnt. Als Gesamtweltcupsieger im Madison – im Zweier-Team mit Andreas Müller – stehen die Chancen so gut wie noch nie. Wenngleich auch nur ein Platz am Stockerl keineswegs eine g‘mahte Wiesen ist.

Aber selbst, wenn Graf der Goldcoup glückt, ist es nur eine persönliche Genugtuung. Ein paar Tage Anerkennung bekommen Sportler abseits der Mainstream-Sportarten nur für Olympiasiege. Und da Grafs beste Disziplinen nicht im olympischen Programm sind, stehen die Chancen dafür eher schlecht.

Als Sportfan muss es heißen hinschauen und Erfolge, wie jene des Ebreichsdorfer Bahnradsportlers, zumindest wahrnehmen. Das wäre für den Grafen die echte Krönung.