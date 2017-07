Stehen die Sterne etwa schlecht? Ist es der verseuchte Boden? Oder sind es vielleicht doch andere, übernatürliche Kräfte? Fest steht nur: Die unglaubliche Verletzungsmisere beim ASK Kottingbrunn hat schon etwas Metaphysisches.

Bestätigt sich der Verdacht bei Patrick Baumeister, wäre es der vierte Spieler des ASK mit einem Kreuzbandriss in nur einem Jahr. Dabei verlief der Start in die Vorbereitung so vielversprechend.

Neo-Trainer Andreas Haller findet in der Truppe aufgrund seiner Fachkompetenz und pädagogischen Fähigkeiten schon jetzt großen Anklang. Zudem hat man mit Konci, Lindner und Co. verheißungsvolle Transfers getätigt. Das Potenzial der Mannschaft sah man schon beim Sieg über Schwechat.

Ein langfristiger Baumeister-Ausfall trübt das Bild aber ordentlich. Der im Winter geholte Verteidiger avancierte sofort zum Führungsspieler, war mitverantwortlich dafür, dass Kottingbrunn eine der besten Defensiven der Liga stellte. „Auch die Offensive wird darunter leiden“, seufzt Haller nicht zu Unrecht. Da geht es aber nicht nur um die Torgefahr an sich – Baumeister traf im Frühjahr sieben Mal. Stichwort: Spielaufbau.

Zusammengefasst ist Baumeister fast nicht zu ersetzen. Zumal die Transferperiode so gut wie zu Ende ist.