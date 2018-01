Da waren‘s nur noch zehn: Wiedereinmal ist das Teilnehmerfeld der ASKÖ Hallenmeisterschaften im Bezirk geschrumpft. Nachdem Kottingbrunn – wie schon im Vorjahr – nicht mit von der Partie sein wird, sagte heuer auch der ASK Trumau ab.

Das einst prestigeträchtige Turnier verfällt immer mehr in Agonie. Die sportlichen Aushängeschilder des Bezirks schicken größtenteils ihre U23-Mannschaften – oder treten gar nicht erst an. Dabei hat der Hallenfußball mit seinen technischen Ansprüchen, den kurzen und intensiven Spielen sowie der Tatsache, dass Teams aller Klassen gegeneinander antreten, durchaus seinen Charme.

Der hat im heutigen Fußball aber nur mehr geringe Bedeutung. Fußball wird selbst in den untersten Klassen immer professioneller und durchkalkulierter. Da passt ein Hallenturnier kurz vor Vorbereitungsbeginn eben schlecht hinein. Auf der einen Seite wünschen sich viele Trainer die alten Zeiten her, wo die Edeltechniker am Parkett zauberten. Keine Taktik, keine Punkte und keine Tabelle im Hinterkopf – Fußball in seiner Reinform.

Auf der anderen Seite will aber kaum jemand etwas außerhalb des „Pflichtprogramms“ riskieren – Stichwort Verletzungen. Der Hallenfußball ist der große Verlierer des „modernen“ Fußballs.