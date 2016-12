Das Urteil hätte der Schlussstrich unter einer ziemlich unschönen „Fußballgeschichte“ sein sollen. Doch während der Fall für Christoph Jedlicka mit der Zahlung der 13.000 Euro endlich abgehakt sein sollte, ging es für andere erst richtig los.

In den sozialen Medien stiegen einige auf die Barrikaden, sahen einen Angriff auf die Grundfesten des Fußballsports. Es sind womöglich dieselben Personen, die gegen eine Einführung des Videobeweises sind. Schließlich gehören einige Dinge eben einfach zum Sport dazu. Wie etwa ein nicht gegebener, regulärer Treffer. Oder eben das Foul von Christoph Jedlicka an Marvin Trost und die einhergehende Verletzung.

Fehlanzeige. Gewisse Dinge haben eben rein gar nichts im Sport verloren. Und da gehören Handlungen, mit denen ich die Verletzung meines Gegenübers bewusst in Kauf nehme – oder im schlimmsten Fall sogar anstrebe – dazu. Wer das nicht so sieht, ist fehl am Platz.

Bei Jedlicka hat das Gericht eben so entschieden. Ob gerechtfertigt oder nicht, da hat jeder das Recht auf seine eigene Meinung. Deswegen den Untergang des Fußballsports zu befürchten, ist jedenfalls schwer übertrieben. Wie auch der Frustabbau einiger in Form von Schimpftiraden gegenüber Marvin Trost.