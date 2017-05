Ebreichsdorfs 1b ist weiterhin als einziges Team der 1. Klasse Süd ungeschlagen. Zufrieden war beim ASK mit dem 1:1 in Weissenbach aber niemand.

In der Rückrunde läuft es nämlich noch nicht wirklich rund. Das zeigt auch die Frühjahrstabelle, wo mit Hirschwang und Sollenau zwei Teams vor der Maucha-Elf liegen. Kein Beinbruch wohlgemerkt, schließlich ist man nach wie vor auf Meisterkurs.

Nach dem überragenden Herbst mit nur zwei Unentschieden und elf Siegen zeigt sich Ebreichsdorf derzeit einfach menschlich. Seit Runde fünf steht man an der Spitze, ist der Gejagte. Die Maucha-Elf ist so gesehen permanent unter Siegzwang, das zehrt an den Nerven. Umso mehr, je näher das Saisonende kommt. Die Siege gehen nicht mehr so leicht von der Hand wie im Herbst, als der anvisierte Meistertitel noch weit entfernt war.

Mittlerweile ist das große Ziel zum Greifen nahe – und Ebreichsdorfs 1b wirkt verkrampft. Das merkt man vor allem am Abschluss, wo etwa gegen Weissenbach fast nur die falschen Entscheidungen getroffen wurden.

Dabei gibt es keinen Grund zur Verkrampfung. Zum Punkten verdammt ist nämlich eher Verfolger Bad Fischau. Und der leistet sich zu viele Ausrutscher. Zuletzt gegen Wiesmath.