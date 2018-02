Irgendwie ist es paradox, was bei Casino Baden vonstattengeht. Da ist auf der einen Seite die Herren-Kampfmannschaft, die seit dem Aufstieg in die Gebietsliga stets in den Abstiegskampf verwickelt war.

Auf der anderen Seite gibt es die Frauen-Kampfmannschaft, deren Entwicklungskurve in den letzten Jahren konstant nach oben zeigte. Letzte Saison wurde man sogar Meister – und auch heuer ist man wieder voll im Titelkampf dabei.

Aus diesem dürfte sich der Verein aber vorzeitig selbst hinauskatapultiert haben – wo wir beim Paradoxon wären. Während sich der BAC bei den Herren schon seit längerer Zeit nach den oberen Tabellenplätzen sehnt, hat(te) man mit der Damenmannschaft ein funktionierendes und erfolgreiches Team, dass früher oder später den Aufstieg in die Landesliga geschafft hätte.

Dieses Erfolgsprojekt ließ man nun fallen wie eine heiße Kartoffel. Mit ein wenig Kompromissbereitschaft wären diverse „Missverständnisse“ mit Sicherheit aus der Welt zu schaffen gewesen. Warum das nicht möglich war, wissen nur die Verantwortlichen. Das „Schicksal“ der BAC-Damen ist sinnbildlich für Österreichs Frauenfußball: Die Damenabteilung spielt in den meisten Vereinen eben nur eine sehr untergeordnete Rolle.