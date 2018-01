Ein heißes Finale lieferten sich Gastgeber Bad Vöslau und Traiskirchen beim diesjährigen ASKÖ Hallenmasters in der Thermenhalle.

Am Ende stellte der Außenseiter dem Favoriten ein Bein. Eine kleine Schmach für den Regionalligisten – doch das macht den Hallenfußball eben so besonders und auch sehenswert. Auch wenn die Traiskirchner die Halle aus sportlicher Sicht mit gesenktem Haupt verlassen mussten, aus einer anderen Perspektive setzte der FCM ein Ausrufezeichen.

Denn Trainer Robert Haas zog alle Register, nahm seine Mannschaft in die Pflicht und schickte fast ausschließlich Kicker auf‘s Parkett, die auch in der Meisterschaft zur Stammelf gehören. Rücksicht wurde nur auf aktuelle Verletzungen genommen, das Turnier hatte „Meisterschaftscharakter“. Sogar Haas selbst verzichtete auf eine Teilnahme beim Legendenturnier in Perchtoldsdorf, um als Coach dabei sein zu können.

Während andere Trainer durch die Blume von sportlicher Wertlosigkeit sprachen, setzte Traiskirchen ein vorbildliches Signal. Die Leistungsdichte im Badener Bezirk ist groß genug, um das Hallenmasters zu einem absoluten Gusto-Stück des Fußballjahres werden zu lassen.

Dazu müssen sich künftig aber mehr Vereine ein Beispiel an Traiskirchen nehmen.